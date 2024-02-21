300 شاب عربي ومصري يزرعون الأشجار بالغابة الشجرية في الأقصر

قام 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية من الشباب المشارك فى المؤتمر الثاني عشر الذي ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بعنوان " الماء والأمن الغذائى..قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونسيف ووزارة البيئة واكساد، بزراعة العديد من الأشجار بالغابة الشجرية بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالاقصر، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

الحد من آثار التغيرات المناخية

وأعرب المشاركون عن سعادتهم للمشاركة في هذه التجربة نظرًا لأهمية تلك الأشجار في الحد من آثار التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء لما تنتجه من كميات كبيرة من غاز الاكسجين اضافة الى توفير العديد من فرص العمل لاهالى قرية البياضية فى انتاج الاخشاب من هذه الغابات والتى يتم ريها من محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة، مطالبين بمزيد من الفعاليات وعقد مجموعة من اللقاءات بمختلف الجامعات المصرية لتأهيل الشباب للمساهمة في الحفاظ على البيئة والتعرف على التحديات التي تواجه البيئة.

من جانبه، أكد ممدوح رشوان رئيس المنتدى، أن مشاركة الشباب من شتي الدول العربية والجامعات المصرية بزراعة أشجار كرسالة تضامنية للمساهمة في الحفاظ على البيئة والتعرف على التحديات التي تواجه البيئة والمياه والتغيرات المناخية خاصة وان بيئة الغابات الشجرية تساعد كثيرًا فى مواجهة أزمات التصحر، معربا عن سعادته بمشاركة الشباب في تقديم الرؤى والأفكار لوضعها ضمن توصيات المنتدي التي سوف ترفع للجهات المعنية للاخذ بها ووضعها في حيذ التنفيذ.

برنامج الإصحاح البيئي

وقال الدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج الإصحاح البيئى بمنظمة اليونيسيف " قمنا اليوم بزراعة شجرة لمشاركة الشباب فى هذه الفاعلية الهامة التى تعرف الشباب من خلالها على كيفية استخدام مياه الصرف المعالج فى رى الاشجار.

من جانبه، أكد المهندس وليد صبحي المدير التنفيذي للمنتدى الحرص على أن يشارك الشباب العربي والمصري المشارك في المنتدي بزراعة أشجار لكل الدول وبخاصة دولة فلسطين وحرصت كل الوفود المشاركة علي التقاط صورة تذكارية كرسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.. موضحا أن زراعة الأشجار في كل منتدي عادة سنوية يقوم بها الاتحاد العربي لنشر التوعية بالحفاظ على البيئة في إطار توعية الشباب بأهمية الحفاظ على المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأشار صبحى الى أن الاتحاد العربي في الفترة المقبلة لديه خطة عمل لإقامة مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب إضافة لزراعة الاشجار ضمن إستراتيجية عمل الاتحاد لتعريف الشباب بأهم المناطق الصالحة للزراعة وبدورنا التوعوي لتدريب وتأهيل الشباب، لوضع حلول لحل مشكلة الأمن الغذائي، مثمنا مشاركة

اللواء أحمد محمد رمضان،رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، المهندس عوض شفيق، استشارى الغابات الشجرية،المهندس محمد علي احمد مدير الغابات الشجرية.

زراعة غابات شجرية

وعلى هامش الفاعلية، قام المهندس عبدالله البيز ممثلا عن المملكة العربية السعودية بزراعة شجرة خاصة وأنه سبق وان قام خلال عام 2008 بزراعة شجرة مماثلة..معربا عن سعاته لرؤيتها تنمو فى الغابة الشجرية وتساهم فى تحسين جودة الهواء حيث تنتج الشجرة الأكسجين النقيّ الضروري للتنفس، وتصفى أوراقها الجوّ من الغبار والملوثات الضارة مثل الأوزون، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وغيرها من الجسيمات الملوثة للهواء.

بدوره، قال محمد شعبان المنسق الإعلامي للاتحاد العربي للشباب والبيئة إن التغيرات المناخية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي حيث تسبب هذه التغيرات في تأثيرات سلبية على العديد من الجوانب الحيوية للإنسان، بما في ذلك الأمن المائي والغذائي حيث تؤدى التغيرات المناخية إلى زيادة في درجات الحرارة وتقليل كمية الأمطار مما يؤثر على توزيع الموارد المائية وزيادة ندرتها وبالتالي قد يؤدي هذا إلى نزاعات مائية بين دول مختلفة وانعكاسات سلبية على استقرار المجتمعات

يذكر أن الغابة الشجرية بمحافظة الأقصر أصبحت أكبر غابة شجرية في مصر بعد أن وافقت الأجهزة المعنية على ضم 1941 فدانا إضافيا إليها تعتمد في ريها على مياه الصرف الصحي المعالجة