الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عبدالله السعيد فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام الإسماعيلى

من مباراة الزمالك
من مباراة الزمالك و الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"- يوسف أوباما- محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وترافيس موتيابا وناصر ماهر وسيد عبدالله "نيمار" وسيف الجزيري.

وصول حافلة الزمالك استاد الإسماعيلية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الإسماعيلية، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر- ناصر ماهر- سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبدالله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا" .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما".

الزمالك الاسماعيلى تشكيل الزمالك جوميز عبد الله السعيد

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