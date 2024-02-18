سمر حمزة تحصد ذهبية بطولة كليبان الدولية.. والوزير: كل الدعم لبطلة مصر

نجحت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة في الفوز بالميدالية الذهبية خلال مشاركتها في بطولة كليبان الدولية المقامة حاليا بالسويد.

وتمكنت لاعبة منتخبنا الوطنى من الفوز على بطلة الصين في المباراة النهائية بالبطولة، في وزن 76 كجم، وكانت سمر حمزة قد تخطت عقبة لاعبة السويد في مباراة نصف النهائي، وتأهلت لموقعة النهائي.

وغادرت الخميس الماضي بعثة المنتخب المصري للمصارعة النسائية إلى السويد للمشاركة في معسكر مغلق استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس المقبل

وكشف عادل إبراهيم مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة، أن المعسكر يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء محمد محمود لتجهيز منتخبات مصر على أعلى مستوى من أجل المنافسة بقوة في بطولة أفريقيا المقبلة وحصد الكوتة الكاملة بأوليمبياد باريس 2024 من اجل استمرار تألق المصارعة المصرية على مستوي القارة الأفريقية وكذلك على الصعيد العالمي.

وأوضح أن معسكر منتخب المصارعة النسائية في كليبان بالسويد خلال الفترة من 15 فبراير حتى 22 من نفس الشهر الجاري، ويضم المعسكر كلا من سمر حمزة وندى مدني بالإضافة إلى المدرب محمد طلبة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى الاتحاد المصري للمصارعة؛ بالتهنئة القلبية، بعد فوز بطلتنا سمر حمزة بالمبارة النهائية وتغلبها على بطلة الصين وحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة كليبان الدولية بالسويد للمصارعة النسائية.

وأكد الوزير تقديم كامل الدعم للاعبة سمر حمزة وباقي زملائها في منتخب المصارعة في تنفيذ البرامج التدريبية المخصصة لهم الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٤ مارس المقبل.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى هناك متابعة دقيقة من الوزارة مع اتحاد المصارعة وجميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية فيما يخص توفير احتياجات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتهيئة الأجواء لهم للتركيز في تدريباتهم لاسيما مع اقتراب موعد أولمبياد باريس.