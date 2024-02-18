"إعلام النواب" تشهد انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11

شهدت لجنة الإعلام بمجلس النواب والثقافة والآثار برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشرة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جانبه، أشاد الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمهرجان الذى يشارك فيها ١٥ فرقة شعبية مصرية وأجنبية.

وأضاف "مصطفى" أن مشاركة دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان يعبر عن مدى عراقة مصر وتاريخها الذى أبهر العالم، مشيرا إلى أن الفنون جزء من تاريخ ووجدان الشعب المصرى.

ووجه وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب الشكر لكافة الأجهزة المشرفة على المهرجان ومطالبا بدعم الفرق الفنية من المصريين والأجانب بما يجعل مصر دائما نموذج جيد أمام العالم.

وأوضح النائب عصمت زايد عضو اللجنة أن المهرجان رسالة واضحة لكل دول العالم أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام ويعد هذا المهرجان لفته لتوحيد الثقافات وأن الفن مجمع الشعوب.

وطالب "عصمت" أتمنى أن يشهد العام القادم زيادة الفرق المشاركة سواء المصرية اوالاجنبية مع ضرورة تسليط الاعلام على مثل تلك المهرجانات.

وأضافت النائبة الدكتورة منال هلال نائبة التنسيقية أن المهرجان رائع يظهر التنوع الثقافى للتراث اللامادى بمصر، مسيرة إلى أن لكل محافظة طابع خاص وتنوع وثراء ملابس الفرق الموسيقية وتنوع فى التراث الغنائى والآلات الموسيقية المميزة لكل الفرق الا أنه ينقص الدعايات الكافيه للمهرجان حيث انه غير مستغل بشكل جيد.

وأشارت النائبة منى عمر نائبة حزب حماة وطن أن المهرجان أكثر من رائع جميع الفرق الشعبية المشاركة فى الحدث والبلدان المختلفة، وأبرزها فى شكل امتزجت فيه جماليات الفن والطبيعة فكان الإبهار والتميز الذى سعدنا واستمتعنا به جميعا،موجهه الشكر لجهود الفرق المشاركة والأجهزة التنفيذية.

وأوضحت النائبة ضحا عاصى عن حزب التجمع، أن هذا المهرجان يتميز بفكرة ترسخ لمكان نهر النيل شريان الحياة، كما يؤكد على فكرة النهر الرابط بين الثقافات والشعوب

وأوضحت النائبة أن وجود فرق أجنبية مع فرق المصرية يدعم هذه الفكرة، كما أن الفرق الشعبية وهذا الديفلين يؤكد أن الهويه الفنيه والثقافيه من ملابس وموسيقى لكل شعب أرث يجب الحفاظ عليه وخاصة فى زمن العولمه.

شهد انطلاق الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية،

شهد المهرجان عروض فنية على القوارب الشراعية،بديفيليه استعراضي في النيل قدمت الفرق المصرية والأجنبية جانبا من عروضها الاستعراضية التي تعبر عن تراثها وهويتها، رافعين الأعلام وسط تفاعل من الجمهور على جانبي النيل.

المهرجان تشارك به 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.

حضر انطلاق الفعاليات عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، والفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.