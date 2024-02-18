الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو يرفض الدعوات لانتخابات وسط تظاهرات فى تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، فكرة إجراء انتخابات مبكرة، تزامنًا مع تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، للمشاركة باحتجاج مناهض للحكومة، وفق رويترز.

وتُظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ بدء حرب غزة.

وهدأت الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الحرب، بعد أن هزت البلاد خلال فترات كثيرة من عام 2023، لكن المتظاهرون خرجوا مجددًا إلى شوارع تل أبيب مساء السبت للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ولن تشهد إسرائيل انتخابات قبل عام 2026.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتظاهرين، الذين بلغ عددهم بضعة آلاف، كانوا أقل بكثير من المشاركين في الاحتجاجات الحاشدة التي جرت العام الماضي.

وقال متظاهر يلف رأسه بالعلم الإسرائيلي: "أود أن أقول للحكومة لقد حظيت بوقتك ودمرت كل ما يمكنك تدميره، الآن هو الوقت المناسب للشعب لتصحيح كل هذه الأشياء، كل الأشياء السيئة التي فعلتيها".

وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب (ليكود) الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة، قال نتنياهو: "آخر ما نحتاجه الآن هو الانتخابات والتعامل مع الانتخابات؛ لأنها ستقسمنا على الفور.. نحن بحاجة إلى الوحدة الآن".

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