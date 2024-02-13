"بيطري الأقصر" يبحث آليات حصر الثروة الحيوانية بالمحافظة

بحث مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، الدكتور طارق لطفى، خلال اجتماع اليومالثلاثاء، مع الأطباء مديري الإدارات؛ آليات تنقيذ أعمال الحصر للثروة الحيوانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بهدف تحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج من اللحوم.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، في بيان، أن الاجتماع تناول كيفية التعاون في عمل حصر الثروة الحيوانية، ليتم من خلال الرقم القومي لمربي الحيوان، وتسجيل جميع الحيوانات لديه مرقمة ومسجلة وتذليل العقبات أمام أعمال الحصر على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن عملية حصر الثروة الحيوانية، تتم وفقا للأعداد الحقيقية على أرض الواقع بشكل يومي بالتنسيق مباشرة مع وزارة الزراعة إلكترونيًا.



الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي

لفت إلى أن أعمال الحصر لن تعيق تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام لسنة 2024، مؤكدًا أن الحصر خطوة للوصول إلى معرفة حجم الاحتياج من اللحوم والألبان وحجم اللقاحات والأمصال المطلوبة فعليا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الفعلية للثروة الحيوانية.

من جهته، أكد الدكتور جابر محمد كلحي، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، ضرورة التعاون لتنفيذ الحصر، خاصة أن دور مديرية الزراعة يتمثل في تسهيل عملية الحصر بسبب الحيازة الإلكترونية المرتبطة بالنظام الإلكتروني في تسجيل الحيوانات الحية ولتوافر المعلومات اللازمه من خلال كارت الفلاح.

أشار مدير مديرية الزراعة بالأقصر إلى أن التواصل بين مديري الإدارات الزراعية والبيطرية، عمل أساسي لمديرية الزراعة بالأقصر، وذلك بفضل النظام الإلكتروني، التي بدأت الدولة في تطبيقه سواء في الحيازة أو صرف الأسمدة، ما يعد خطوة في الوصول إلى الإحصاء الحقيقي.

