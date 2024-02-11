الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محسن جلال: تجديد الرئيس ثقته في المرحلة الثانية للحوار الوطني يثري الحياة الحزبية

محسن جلال نائب الحزب
محسن جلال نائب الحزب العربى الناصري،

ثمن محسن جلال نائب الحزب العربى الناصري، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقا وشمولا، مؤكدا أن استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني يثرى الحياة الحزبية، وفرصة قوية لجميع القوى السياسية أن تشارك في صناعة القرار والمساهمة في طرح أفكارا تعمل علي مواجهة الأزمة الاقتصادية.

كما ثمن جلال، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي، واصفا ذلك بالخطوة الضرورية، من أجل عرض كافة التحديات التي واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذي يساهم في الوصول إلي رؤي واقعية، قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

وقال محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن الحوار الوطني يحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤي اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادي، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، الأمر الذي يحقق مطلب رئيسي اجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني في مرحلته الأولي، مؤكدا على جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

من جانبه أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالبيان الذي أصدره  على مجلس أمناء الحوار الوطني ودعا فيه بأن تكون جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة، تحضرها الحكومة، والخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للوصول إلى أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة، موافقة حزبه على قرار مجلس الأمناء باستمرار مناقشة قضايا المحور السياسى والمجتمعى التي لم تناقش فى المرحلة الأولى من الحوار وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، مثمنا ومشيدا بقرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

أبرز مطالب الحوار الوطني آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني الحوار الوطنى إدارة الحوار الوطني أعضاء الحوار الوطني

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

مقرر لجنة الاستثمار: الحوار الوطنى سيضع حلولًا لتجاوز كل التحديات الاقتصادية

مصدر يكشف حقيقة القبض على مندوب شركة ملاحة داخل بنك لحيازة عملات أجنبية

قاضٍ مصرى: نتنياهو مجرم حرب استخدم أسلحة الذكاء الاصطناعى فى إبادة غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟