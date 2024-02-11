الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكرى على رفح الفلسطينية

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة، وذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل عدم شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان.

واعتقدت الولايات المتحدة أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان ستؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة.

ولم تنته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد من بلورة خطط إخلاء رفح الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري في رفح الفلسطينية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا قال: إن تدخل إسرائيل في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة سيحدث حماما من الدم.

وحذّرت رابطة العالم الإسلامي من تداعيات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح بغزة.

وأدانت قطرالتهديدات الإسرائيلية باقتحام "رفح".. وتؤكد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجهيز خطة لإخلاء السكان من مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، قبل الشروع في اجتياحها بريًا، رغم التحذيرات الدولية من التبعات الكارثية لهذا الهجوم على المنطقة المكدسة بالنازحين.

وكثف جيش الاحتلال القصف الجوي على رفح، مع التلويح بهجوم بري على المنطقة، فيما تحذر جهات دولية من التبعات "الكارثية" لهذا الهجوم.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، نزح أكثر من 85% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة- من منازلهم، وتدفق ما يزيد على مليون و300 ألف شخص إلى رفح الفلسطينية، حيث يعيش كثيرون منهم في خيام مكتظة بمساحات شاغرة في العراء أو على الشواطئ.

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