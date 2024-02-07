مصر تدين الهجوم الإرهابى فى باكستان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأربعاء الموافق ٧ فبراير الجارى، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا قبيل موعد انعقاد الانتخابات الباكستانية العامة يوم الخميس، ٨ فبراير، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا من أبناء الشعب الباكستاني الشقيق.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وجددت جمهورية مصر العربية تأكيد موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو إيوائه، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.