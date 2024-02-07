الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يستكمل فعاليات ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

بدأت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار "قادة المستقبل"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة، الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام حرص معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على عقد البرامج التدريبية التي تؤهل مهارات معاونى أعضاء هيئة التدريس للقيادة الفعالة وتزويدهم بمهارات القائد الناجح، فهم القدوة لطلابهم وسفراء جامعتهم.
موضحا مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، أن معاوني أعضاء هيئة التدريس هم القدوة للطلاب حيث ينقلون خبراتهم لهم.

وانطلقت فعاليات محاضرة مهارات التعامل مع الطلاب "سلوكيات وآداب" وحاضر فيها الدكتورة زينب خليفة أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وخلال المحاضرة ناقشت رسالة عضو هيئة التدريس في الجامعة، وتوضيح المصادر الرئيسية للمعايير الاخلاقية لعضو هيئة التدريس، وتحديد أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها المعيد للتعامل مع الطلاب.
 كما تحاورت معهم حول السلوكيات والآداب التى يجب أن يتمكن منها المعيد في التعامل مع طلابه، والصفات التي  يجب على المعيد أن يتحلي بها ليكون ناجح في التعامل مع طلابه

وناقش الدكتور محمد فوزي والي المحاضر والمدرب الدولي وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، خلال محاضرة التنمية البشرية وبناء الذات والتأثير في الآخرين، مفهوم التنمية البشرية وأهميتها وكيفية بناء الشخصية القوية للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس، فضلا عن كيفية بناء الثقة بالنفس واكتساب مهارات الإقناع والقدرة على حل المشكلات الإبداعي مع التمكن من إدارة الخلافات.

وعلى صعيد آخر انطلقت فعاليات محاضرة الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات وناقش فيها اللواء أ.ح بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، مصــر الماضي والحاضر والمستقبل والعبور للجمهورية الجديدة، موضحا القدرات الأساسية للدولة وهما القوة (الدفاعية - السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية).
وأكد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن مصر تقع فى وسط العالم لذا كانت مصر هدفًا لسيطرة الغزاة على مر التاريخ، كما شرح آليات تحقيق مخطط تقسيم المنطقة العربية.
وتم عرض رؤية شاملة حول التحديات التي يواجهها الأمن القومي وأهمية مواجهة ومكافحة الشائعات والأخبار الزائفة، وخلال المحاضرة تم استعراض المبادئ والأسس الرئيسية التي يجب اتباعها في مواجهة الشائعات لخطورتها على الأمن القومى، متحدثًا على التحديات التي تواجه الدولة، مع توضيح كيفية التصدي لها.

كما حرص معهد إعداد القادة على تنوع فعاليات البرنامج التدريبي فنظم زيارة خارجية إلي متحف الحضارات، بجانب إقامة حفل عشاء Gala Dinner وسط حدائق المعهد فى جو يسوده الألفة والبهجة، واستكملت فعاليات اليوم بممارسة العديد أنشطة متنوعة رياضية ثقافية فنية.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني البحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي قادة المستقبل أعضاء هيئة التدريس

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