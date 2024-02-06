الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد منصور: الهجوم على رفح يعنى ارتكاب الكيان مجازر جديدة بحق شعب فلسطين

غزة
غزة

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية وبعض الدول العربية والإسلامية تبذل الكثير من الجهود من أجل إيقاف الحرب في فلسطين على الفور لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

الجهود المصرية في ملف فلسطين 


وأكد منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الضغط الكافي على الجانب الصهيوني لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف في حديثه، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال أمس إن العمليات العسكرية المقبلة ستشمل استهداف العمليات المتنقلة لحركة حماس في مدينة رفح، وهذا الاستهداف خطر للغاية، خاصة أن هذه المنطقة أصبحت مأهولة بالنازحين الفلسطينيين، وبالتالي سترتكب إسرائيل المزيد من المجازر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في حال استهداف رفح.

الهدنة بإسرائيل 


وأشار إلى أن مصر الآن تحاول إلزام إسرائيل بقبول الهدنة، والتوقف عن إطلاق النار في فلسطين، مع الاعتراف باستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية محمد منصور قطاع غزة اكسترا نيوز المساعدات الأنسانية لغزة

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