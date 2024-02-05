الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى آخر أيامه.. تخفيضات تصل لـ50% بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أعلنت دور النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، عن تخفيضات على جميع الكتب وحتى كتب الأطفال في أيامه الأخيرة.

ورفعت الكثير من دور النشر لافتات للتخفيضات متباينة وصل  الخصم فيها 50%، فيما أعلنت دار نور للنشر عن أسعار الروايات في جناحها بسعر 20 جنيهًا للرواية، وحرصت مكتبات سور الأزبكية على تطبيق الخصومات على المجلدات لتكون بأسعار مناسبة للزائرين.

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معرض القاهرة 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب أجنحة معرض الكتاب أجنحة وقاعات معرض الكتاب أجندة معرض القاهرة للكتاب أجندة معرض الكتاب

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