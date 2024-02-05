الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أكبر مأساة" منذ ربع قرن.. حرائق مدمرة تجتاح شيلي

حرائق تشيلي
حرائق تشيلي

قضى 99 شخصًا على الأقل في الحرائق التي تجتاح منطقة "بالبارايسو" في وسط تشيلي في "أكبر مأساة" عرفتها البلاد منذ عقدين.

وقالت السلطات في البلاد، أمس الأحد، إن هذه الحصيلة مرشحة "للازدياد بشكل كبير" بسبب أعداد المصابين الكبيرة.

وأتت النيران على مناطق سكنية بأكملها وحوّلت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.

ويواصل رجال الإطفاء، لليوم الثالث على التوالي، مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.

وأعلنت خدمة الطب الشرعي المسؤولة عن جمع البيانات المرتبطة بهذه الأزمة، في بيان إلى أنها "استقبلت ما مجموعه 99 جثة... تم التعرف على 32 منها وتشريح 25 جثة".

 

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