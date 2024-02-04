الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن الجميل: الإنتاج والتصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة طريق مواجهة التضخم العالمى

رجل الأعمال أيمن
رجل الأعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن التوجه الشعبى العام نحو الإنتاج والتصنيع والاستفادة من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة، هو السبيل الوحيد لمواجهة موجات التضخم والغلاء العالمى الناتجة عن الأزمات المتلاحقة، والتى يشير الخبراء إلى تفاقمها فى المدى المنظور، الأمر الذى يحتم وجود هذا التوجه الشعبى نحو الإنتاج والتصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتى

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى بكل السبل إلى إقامة المشروعات العملاقة كثيفة العمالة حتى توفر نحو مليون فرصة عمل جديدة كل عام، كما تسعى فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة أن توفر وتتيح السلع الأساسية طوال العام، سواء تعلق الأمر بالسلع الغذائية أو المواد البترولية والغاز، لأن التحدى العالمى حاليا هو الحصول على الطاقة بشكل دائم ومؤمن وكذلك ضمان احتياجات كل دولة من الغذاء خاصة إذا لم تكن تنتج ما يكفيها من المواد الغذائية الأساسية

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل، إنه إذا كانت الدولة معنية بإقامة البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات العملاقة كثيفة العمالة وفتح المجال لتوفير فرص العمل بشكل دورى للأجيال الجديدة، فإن علينا اعتماد نهج الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى على مستوى الفرد والأسرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى نموذج واحد على سبيل المثال لمواجهة ارتفاع السلع الغذائية، هو زراعة الأسطح، الذى يمكن اعتباره مشروعا صالحا لكل أسرة لأنه لا يحتاج حيزا كبيرا ويمكن استغلال أسطح البيوت أو البلكونات لإقامة دورة زراعية مرتبطة بحوض تربية لأسماك البلطى لإنتاج ما تستهلكه الأسرة وتسويق الفائض عن الحاجة

وأشار أيمن الجميل إلى أن هناك توجها عاما لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت زراعية أو صناعية أو خاصة بتربية الماشية والدواجن، من خلال الأجهزة المصرفية أو شركات التمويل وجمعيات رواد الأعمال بإشراف هيئة الرقابة المالية، مضيفا أن هناك مستشارون بجمعيات رواد الأعمال يقدمون الدعم الفنى والمشورة لضمان نجاح المشروعات الصغيرة الإنتاجية، بما يؤدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى وتقليل نسبة الاستيراد بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى

ودعا أيمن الجميل الشباب الباحث عن فرصة عمل إنتاجية إلى الاستفادة من مشروع الجذب السكانى فى قرى بشائر خير بالوادى  الجديد التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب مصمم على الطراز البيئى، به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية لمن تنطبق عليه الشروط، مشيرا إلى إمكانية تكرار نموذج قرى بشائر الخير القائمة بمحافظة الوادى الجديد فى المحافظات التى تمتلك ظهيرا صحراويا مع اتباع الإرشادات الخاصة باستهلاك المياه ونوعية المزروعات المستهدفة 
 

أيمن الجميل الزراعة الحديثة المشروعات الصغيرة الأسرة المنتجة Cairo3A زراعة الأسطح

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