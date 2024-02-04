ضرورة الإبداع

وجه الحياة مشوه، قبيح، ممتلئ بالبقع والبثور والحفر. ليس وجهًا جميلًا على الإطلاق، ولا يحفز على الحركة ومواصلة المقاومة وتحمل طبيعتها القاسية، غير المبالية بنا. تفاجئنا الحياة، بالأمراض والموت وفقد مَنْ ظللنا نحبهم ونرعاهم فى قلوبنا. تجبرنا على الجنون، حينما ندرك كم هى تافهة أحلامنا، ورغباتنا. كم هى ساذجة مضحكة أيامنا. وكم هو مؤلم الغثيان الذى نستيقظ معه كل صباح، وعلى وسادته المتنمرة ننام كل مساء، يخبرنا بحقيقة العبث وعدم الجدوى. يا لها من بطولة، أن تصفعنا الحقيقة مع شروق الشمس وغروبها، نتقبلها ونختار ألا نفارق. ويا لنا من أشقياء، نحاول فلسفة ما هو عصى على التفلسف، لا نمل من إعطاء معنى على ما هو خُلق، ليبقى بلا معنى.

وتدرك الحياة تكوينها المأساوى، وجبروتها الذى لا تهذبه مرور الأزمنة، وتعلم أنها مهما حاولت، لا تستطيع تغيير نوع ولون القماش الذى صنعت منه.

تنظر الحياة إلى وجهها فى مرآة الوجود، ولا يعجبها ما تراه محدقًا لها فى تحدٍ، واستهزاء. تتيقن أننا نستحق أرفع الأوسمة والجوائز. فمع هذا الوجه، منْ يريد رؤيته كل يوم "فدائى". ومنْ تود توريث جيناتها "فدائية".

ورغم ذلك، فإن الحياة لا تشعر بأنها مدينة بالاعتذار، أو الشرح والتفسير.

واخترعت الحياة حلًا مؤقتًا، يجمل من وجهها المخادع، ويحسن من سُمعتها لدينا نحن البشر. نخاف أن نعترف بأننا لا نحبها، ونرفض قوانينها، حتى لا نُتهم بازدراء الحياة، أو بالتمرد على مشيئة الآلهة، أو بالضعف بعد ملايين السنين من التطور.

وكان الحل أن ترسل الحياة، من فترة إلى أخرى، أنواعًا من البشر تلطف من جوها الخانق، تضفى على العالم شيئًا من التعقل والنظام والمعنى، تسعدنا بينما يحاصرنا الشقاء، وتبعث فينا الرجاء رغم سحابات اليأس، وتعطينا مصلًا تحت الجلد يوهمنا أن لا فناء.

شخصيات من النساء والرجال تعدل الأشياء المقلوبة، وتضبط الإيقاع الواقع، وتمحو آثار النغم "النشاز". مثل كل البشر، وليست مثل البشر.

هؤلاء هن النساء المبدعات، وهم الرجال المبدعون، على الأرض يمشين ويمشون. لكن الطموح ليس الاكتفاء بما هو على الأرض.

هذا هو العطاء الوحيد للحياة البخيلة. وهذه هى منحتها، وهى التى تأخذ ولا تمنح.

بفضل هؤلاء المبدعات والمبدعين، فى كل مجال، على مدى العصور والأزمنة، يقل عدد البقع والبثور والحفر، المغروزة فى وجه الحياة.

ولا شىء يدعو مجتمعات كوكب الأرض للتباهى والشعور بالفخر والتميز، لا شىء يرتقى بأحوالها، وينظف أخلاقها، وينهض بعقولها، إلا احتفاؤها بتلك الشخصيات المبدعة، لتعتلى حصريًا أعلى تمجيد.

وأصحاب الإبداع عملات نادرة، لا بد لأى مجتمع لديه رغبة جادة فى التغير إلى الأفضل، أن يعتبرهم "محميات طبيعية"، لا يتم المساس بها تحت أى مُسمى، وتوفير كل الخدمات والضمانات، لكى تواصل مهمتها التاريخية.

تتعدد الشخصيات المبدعة. لكن الجوهر واحد، وهو القدرة على رؤية المعتاد بعين غير اعتيادية، والاحتفاظ بالتفرد الذاتى، والقلب الطفولى المحمل بالدهشة والبساطة والعفوية، عدم المساومة على الحرية الفكرية والشخصية، التخيل بلا حدود وقيود، عدم توقف التساؤل، إحداث الصدمات للسائد، ازدراء المحظورات الموروثة، عدم القناعة والرضا بواقع الأشياء.

هذا الجوهر المشترك للعملية الإبداعية، هو ما يجعل الإبداع هو كبرى الفضائل الممكنة، وقمة النبل الأخلاقى.

عرفنا من فلاسفة الأخلاق القدماء أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والكرم وسط بين البخل والتبذير، والنظام وسط بين الفوضى والجمود.

ولأن الإبداع فضيلة، فهو يخضع للنظرية نفسها، فالإبداع وسط بين رذيلتين "الجنون"، و"العادية". ويكون المبدع بالتالى هو الوتر المشدود بين الإنسان فاقد العقل "المجنون"، والإنسان فاقد التفرد "العادى".

وإذا نظرنا إلى "الجنون" باعتباره حالة الانفصال الكامل المستمر عـن الواقع والناس والعالم الخارجي، وإلى "العادية" باعتبارها حالة الاتصـال الكامل، يكون الإبداع هو تلك الحركة الخلاَقة "الفاصلة" بين قطبى أو رذيلتى الانفصال والاتصـال. ويكون المبـدع هو ذلك المسافر أبدًا، على المسافة المتأرجحة والوعرة بين الخارج والداخل بين الآخر والذات، بين الكلام والصمت، بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.

هنا تكمن عبقرية المبدع أو (المبدعة) وأيضًـا مأساته. يدرك المبدع أن استمرار عبقريته وإبداعه مرهون بالإبقاء على الخيط الرفيع بين الاتصال والانفصال، فالإبداع يُشحن ويجـدد بالاتصال، لكنه لا يمنح طاقاتـه وأسراره ورؤاه إلا بالانفصال.

ويحكى لنا التاريخ عن مواهب وطاقات مبدعة تبددت بسبب ارتباك في جرعتى الاتصال والانفصال، فإذا زادت جرعة الاتصال بالعالم الخارجي، كان ضياع الوقت، وحصار التفاهات، والمشاغل غير الموحية. أو زادت جرعة الانفصـال عـن العـالم الخارجي، فكانت العزلة، والإفلاس، والجدب، وربما الكآبة ثم الجنون أو الانتحار.

يتعطش المبدع إلى نوع خاص رفيع من التواصل. ليس أى بشر، ليس أى حوار، ليس أى عمل فنى، قادر على مخاطبة ثرائه وعمقه وتمرده.

قد يفضل المبـدعات والمبدعون العزلة والانفصال عن تواصـل زائف سطحی يسحب من طاقاتهم وينال من إنسانيتهم وإبداعهم.

وفى مجتمعاتنا هناك "خوف من الإبداع" يجعله محاصرًا بالعديد من الممنوعات والمحظورات والخطوط الحمراء.

لا بد أن يتغير الخوف من الإبداع إلى فهم عميق لضرورته الحضارية والأخلاقية والثقافية والنفسية، ونتركه كما يشاء، يجرى اللازم من العمليات التجميلية لوجه الحياة، ليصبح أكثر احتمالًا، وعندما ننظر إليه تزداد مناعتنا وتشبثنا بالعيش.

من بستان قصائدى

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لم يبق لى شىء

إلا الغثيان وتقلصات معدتى

صداع رأسى المزمن

وبقايا الأحذية البالية

سريرى الخشبى يضيق بأحلامى

وصور قديمة لأمى الغالية

لم يبق لى شىء

إلا قمصان قديمة تقطعت أزرارها

كلمات شربت من دمى

وألحان كنت أغنيها تمزقت أوتارها

لم يبق لى شىء

إلا ذكريات ملتصقة بالذاكرة

لا تريد المغادرة

لا أعرف كيف عشتها

تراكمت عبر الزمن

حتى صارت جبالًا

تطبق على أنفاسى

تدفننى دون كفن

لم يبق لى شىء

إلا روشتات الأطباء

أشترى الدواء المكتوب

بخط غير مقروء

وأهمله تحت الغطاء

هذا العالم الموبوء بالأمراض

نقل العدوى إلى جسمى

ويحمل كذبًا أمل الشِفاء

لم يبق لى شىء

إلا بقايا القهوة فى قاع الفنجان

وزهرة ذابلة تحلم بحضارة الماء

لم يبق لى أحد

إلا عيناه العسليتان

لا ترى النور منذ سنوات

ويداه الحانيتان

لم تتحرك منذ سنوات

وشفتاه الورديتان

لم تقبلنى منذ سنوات

لم يبق لى شىء

إلا ألحانه برائحة الكبرياء

وصوته المفعم بالنقاء

لم يبق لى أحد

إلا أخى "عاطف"

المشغول عنى دائمًا

سنوات لم أتحسس قامته الفارعة

لم يرتمى فى أحضانى

إلا من خلال الهاتف

لم يبق شىء

إلا نفسى

غريبة الروح والجسد

بالحرية جنت عليا

ولم أجنى يومًا على أحد.