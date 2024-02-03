لجنة تكافؤ الفرص تنظم لقاءً مع مسئولى وحدات العنف ضد المرأة بالجامعات التكنولوجية

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً تنسيقيًا مع مسئولي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص بجامعات بني سويف التكنولوجية والدلتا التكنولوجية وطيبة التكنولوجية وبرج العرب التكنولوجية وسمنود التكنولوجية وشرق بورسعيد التكنولوجية.

وأكد الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، على أهمية عقد هذه اللقاءات التي تثمر عن العديد من الفوائد، مؤكدًا أيضًا على أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص بالجامعات التكنولوجية في رفع الوعي لدى الشباب، والعمل على تقليل العنف.

وأدار الجلسة هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، بحضور شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

وخلال اللقاء، قامت الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعريف بأهمية دور وحدات تكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في تلك الوحدات.

واستعرض مسئولو الوحدات أفضل الأنشطة التي قامت بها الوحدات في الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بانعقاد الاجتماع الأول للدورة الرابعة للجنة التنفيذية للبعثات، مؤكدًا على أهمية دور اللجنة في متابعة تنفيذ استراتيجية البعثات التي تم إطلاقها في عام 2023، وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما أكد الوزير على ضرورة أن ترتكز خُطة الابتعاث الجديدة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة، مشيرًا إلى أهمية إحياء فكر الابتعاث لفترات قصيرة ومُركزة، وأن يكون لها مردود سريع وواضح لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.