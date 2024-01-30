الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شياطين البنا يسقطون أمام محكمة العدالتين فى الجزء الثانى من "ميزان أوزوريس" للكاتب محمد زيان

كتاب ميزان أوزوريس
كتاب ميزان أوزوريس

سقط شياطين البنا أمام محكمة العدالتين في الجزء الثاني من رواية ميزان أوزوريس للكاتب محمد زيان مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم. 

وحاكم أوزوريس قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على جرائمهم التي ارتكبوها في حق مصر خلال الفترة من عام ٢٠١١ وحتى سقوطهم في ٢٠١٣ بسقوط حكمهم.

وتعرض رواية ميزان أوزوريس للكاتب محمد زيان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية بجزأيها الأول والثاني، حيث يمثل قادة الجماعة الإجرامية أمام أوزوريس قاضي الآلهة ورئيس المحكمة، وقضاة الأقاليم المصرية الاثنى والأربعين لمحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الوطن.

وتحاكم محكمة العدالتين في الجزء الثاني من الرواية شيخ الإرهاب يوسف القرضاوي الذي أفتى ضد الوطن من الخارج وحرض على الجيش حتى وفاته، فضلًا عن مرشد الجماعة محمد بديع، وخيرت الشاطر ممول الإرهاب، وحازم صلاح أبوإسماعيل، والبلتاجي، وصفوت حجازي وأحمد عبدالعاطي الذي اتهم بالتجسس.

ويعرض الجزء الثاني من رواية ميزان أوزوريس الصادر عن دار المثقف، وتعرض بجناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، جرائم وحرائق الجماعة الإرهابية بتوثيق في قالب أدبي خفيف على القارئ حتى يعرف الجيل الحالي ما حدث بمصر والمؤامرة على الوطن.

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