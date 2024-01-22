الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وول ستريت جورنال تكشف عن صدمة للرئيس الأمريكى بشأن الانتخابات

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أمس الأحد، أن استطلاعات الرأي في ولاية ميشيجن الأمريكية تشير إلى مصاعب يواجهها الرئيس الحالي، جو بايدن، تجعل إعادة انتخابه في خطر.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “الاستطلاعات في ولاية ميشيجن تشير إلى أن الصراع في غزة أدى لنفور ناخبين شباب وأمريكيين عرب من بايدن”.

وفي وقت سابق، انسحب المرشح الرئاسي الأمريكي، رون ديسانتيس، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه أفضل فرصة للجمهوريين لتجاوز دونالد ترامب، من السباق التمهيدي، وهو خروج مبكر نسبيًا يسلط الضوء على القبضة الحديدية التي يحتفظ بها الرئيس السابق على الحزب.

وبعد انسحابه، أعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، تأييده ترامب مرشحا للرئاسة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد أنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.

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