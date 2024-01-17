المشدد 3 سنوات لعامل متهم بترويج الحشيش فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش، كما عاقبته بالسجن 3 أشهر لاتهامه بإحراز سلاح بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار "م.ف.ج." في الحشيش.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.