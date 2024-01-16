تصعيد عسكرى إيرانى.. طهران تقصف مواقع داخل الأراضى الباكستانية

في تطور جديد بالمنطقة، نفذت القوات المسلحة الإيرانية عملية عسكرية دقيقة ضد مواقع يُعتقد أنها تابعة لجماعة "جيش العدل" المسلحة داخل الأراضي الباكستانية.

استخدمت في العملية مجموعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار، مما يشير إلى تصعيد في الإجراءات الأمنية ضد الجماعات التي تعتبرها طهران تهديدًا لأمنها القومي.

يقول "جيش العدل"، الذي تٌطلق عليه السلطات الإيرانية اسم "جيش الظلم"، إنه يناضل من أجل حقوق الأقلية البلوشية واستقلال منطقة سيستان وبلوشستان.

يذكر أن هذه المنطقة، التي تقع في جنوب شرق إيران، وكانت مسرحًا لعدة اضطرابات ومظاهرات في الأشهر الأخيرة، خاصةً عقب وفاة مهسا أميني، مما أدى إلى تصاعد التوترات والاشتباكات.

الجماعة، التي تُتهم بتنفيذ هجمات على القوات الأمنية الإيرانية، تُعتبر من قبل طهران تنظيمًا إرهابيًا وتُتهم بتلقي الدعم من دول تُعادي إيران.

هذه العملية الأخيرة تُعد جزءًا من سلسلة الإجراءات التي تتخذها إيران لتأمين حدودها وضمان الاستقرار الداخلي.