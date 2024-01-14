فرحة أعضاء نادى الزمالك بهدف تعادل المنتخب

حالة من السعادة والبهجة سادت بين مشجعي كرة القدم داخل نادي الزمالك بعد أن أحرز منتخب مصر هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وبمجرد إحراز النجم محمد صلاح هدف التعادل انهال المشجعين بالهتافات والتصفيق.

وبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023، التي انطلقت فعالياتها أمس في كورت ديفواري، وذلك عندما يلتقي مع منتخب موزمبيق في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على إستاد فيليكس هوفويت بواتيي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023

سلطت الصحف العربية والعالمية الضوء على حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في كأس أمم إفريقيا، بفوز ثمين على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، أحرزهما سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف جان فيليب كراسو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

415470512_1071782184147765_2599388975691068619_n

415497545_311983814597537_4188321357082133533_n

416803268_757263442940610_1379661579029985747_n