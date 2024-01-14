فرحة أعضاء نادى الزمالك بهدف تعادل المنتخب
حالة من السعادة والبهجة سادت بين مشجعي كرة القدم داخل نادي الزمالك بعد أن أحرز منتخب مصر هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وبمجرد إحراز النجم محمد صلاح هدف التعادل انهال المشجعين بالهتافات والتصفيق.
وبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023، التي انطلقت فعالياتها أمس في كورت ديفواري، وذلك عندما يلتقي مع منتخب موزمبيق في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على إستاد فيليكس هوفويت بواتيي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.
حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023
سلطت الصحف العربية والعالمية الضوء على حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.
واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في كأس أمم إفريقيا، بفوز ثمين على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، أحرزهما سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف جان فيليب كراسو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.