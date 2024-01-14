الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرحة أعضاء نادى الزمالك بهدف تعادل المنتخب

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

حالة من السعادة والبهجة سادت بين مشجعي كرة القدم داخل نادي الزمالك بعد أن أحرز منتخب مصر هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وبمجرد إحراز النجم محمد صلاح هدف التعادل انهال المشجعين بالهتافات والتصفيق.
وبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023، التي انطلقت فعالياتها أمس في كورت ديفواري، وذلك عندما يلتقي مع منتخب موزمبيق في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على إستاد فيليكس هوفويت بواتيي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

txt

أمم إفريقيا 2023.. موزمبيق تباغت منتخب مصر بهدفين متتاليين

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023

سلطت الصحف العربية والعالمية الضوء على حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في كأس أمم إفريقيا، بفوز ثمين على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، أحرزهما سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف جان فيليب كراسو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

415470512_1071782184147765_2599388975691068619_n
415470512_1071782184147765_2599388975691068619_n
415497545_311983814597537_4188321357082133533_n
415497545_311983814597537_4188321357082133533_n
416803268_757263442940610_1379661579029985747_n
416803268_757263442940610_1379661579029985747_n
415460927_1273390839999628_652810107441575181_n
415460927_1273390839999628_652810107441575181_n
حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 كرة القدم بطولة أمم افريقيا ٢٠٢٣ ا موزمبيق كأس الأمم الأفريقية نادي الزمالك

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

أبوعبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطينى

حقيقة تبكير زيادة المعاشات 2024 وموعد تطبيقها رسميا والفئات المستحقة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة