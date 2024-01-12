بكري عن ضرب اليمن: الحرب ستطال الجميع والمنطقة تدخل في نفق مظلم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما يحدث في غزة ملحمة حقيقية غير مسبوقة عبر التاريخ، حيث يرتكب الكيان الصهيوني أبشع الجرائم الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وبالرغم من هذه العمليات العسكرية الصهيونية إلا أن المقاومة الفلسطينية ألحقت بالعدو الاسرائيلي خسائر فادحة.

حرب غزة

وأكد الاعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن ما تفعله المقاومة الفلسطينية وجميع فصائلها تاج على رأس الجميع سيسجله التاريخ، حيث مازالت المقاومة مستمرة في الدفاع عن الوطن رغم قسوة التعامل الصهيوني الدامي.

اتساع رقعة الصراع

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يعاني مأساة حقيقية ويتعرض لجرائم الإبادة الجماعية بمختلف فئاته، معبرًا:" ضرب اليمن يعني أن الحرب ستطال الجميع والمنطقة تدخل في نفق مظلم".