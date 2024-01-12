الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكري عن ضرب اليمن: الحرب ستطال الجميع والمنطقة تدخل في نفق مظلم

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما يحدث في غزة ملحمة حقيقية غير مسبوقة عبر التاريخ، حيث يرتكب الكيان الصهيوني أبشع الجرائم الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وبالرغم من هذه العمليات العسكرية الصهيونية إلا أن المقاومة الفلسطينية ألحقت بالعدو الاسرائيلي خسائر فادحة.

حرب غزة 

وأكد الاعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن ما تفعله المقاومة الفلسطينية وجميع فصائلها تاج على رأس الجميع سيسجله التاريخ، حيث مازالت المقاومة مستمرة في الدفاع عن الوطن رغم قسوة التعامل الصهيوني الدامي.

اتساع رقعة الصراع

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يعاني مأساة حقيقية ويتعرض لجرائم الإبادة الجماعية بمختلف فئاته، معبرًا:" ضرب اليمن يعني أن الحرب ستطال الجميع والمنطقة تدخل في نفق مظلم".

بكري مصطفى بكرى صدى البلد على مسئوليتي الحرب بغزة

الأكثر قراءة

مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا