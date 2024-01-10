أغنية جديدة.. هلا رشدى تتعاون "لأول مرة" مع الفنان محمد الحلو

تستعد الفنانة الشابة هلا رشدي لطرح ديو جديد يجمعها مع الفنان محمد الحلو، الجمعة المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهو أول تعاون يجمع الفنانين.

وكتب وائل غنيمي، مدير أعمال هلا رشدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بسم الله نبدأ السنة الجديدة.. أغنية جديدة للفنانة هلا رشدي دويتو مع الفنان الكبير والصديق والأب الروحي والتاريخ كله الفنان محمد الحلو".

وتابع غنيمي "كلمات الأغنية للشاعر الكبير والعبقري أيمن بهجت قمر الأخ والصديق اللي ماعرفش أكفي جمايله ووقوفه معايا، وألحان الكبير أوي محمد يحيي اللي حضرت عبقريته وهو بيلحن وتوزيع الفنان وسام عبدالمنعم اللي عرف يوظف التوليفة ويطلعها في أحسن صورة".