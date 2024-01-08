قرر خوان ميتشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية، استدعاء 27 لاعبا في قائمة فريقه النهائية، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

من المقرر انطلاق فعاليات منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

قائمة منتخب غينيا الاستوائية النهائية لـ"كان 2023"

حراسة المرمى: جيسوس لازارو أوونو - مانويل سابونجا - يتور إمبيلا

خط الدفاع: باسيليو ندونج - أونيفرسيتاتيا - كارلوس أكابو - تشارلز أوندو - ساول كوكو - هوجو بويلا - مارفين أنيبوه - نيستور سينرا - خوسيه إلو أييتو - إستيبان أوركوزو.

خط الوسط: يانيك بويلا - لويس نلافو - ليسك بالبوا - فيديريكو بيكورو - إيفان سلفادور - خوزيه ماشين - سانتياجو إينيمي - جوزيه ميراندا - فيديريكو نسوي - بابلو جانيت.

خط الهجوم: نوي إيلا - إيميليو نسوي - سالومون أوباما - أوسكار سيافا - جوزيه نبيل أوندو.

ويقع المنتخب غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى مع كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، ونيجيريا وغينيا بيساو.