الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يؤكد حرصه على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية

الرئيس السيسي وأبو
الرئيس السيسي وأبو الغيط

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربًا عن تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكدًا الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية، إيمانًا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك، والحفاظ على وحدة الصف العربي، في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة. 

 

أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة

وتناول اللقاء في هذا السياق أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

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