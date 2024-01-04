حسين حمودة أستاذ الأدب العربى ضيف محمد الباز فى "الشاهد" الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أستاذ الأدب العربي حسين حمودة، خلال الجزء الخامس من برنامج "الشاهد"، الليلة.

ويُذاع "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث يوثق "حمودة" شهادته على الشخصية المصرية والعقل المصري في لحظته الراهنة، ورأيه في العديد من الظواهر والكتاب في مصر.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.