أسماء منصور.. محبّة صادقة لقلب برىء

فراشةٌ هادئة كانت تنقل رحيقها من مكتب لآخر في صالة تحرير الجريدة، ضحكة وقورة، ابتسامة صافية لقلب مثقل بهموم المهنة التي اخترتها عن طيب خاطر، أحلام وردية كانت تدفعها كل صباح لتواصل سعيها نحو الحياة التي فجعتنا بالرحيل عنها دون سابق إنذار!

الاسم "أسماء" والقلب "منصور" على كل ما كان يعطّلها عن حلمها الذي جاءته من قريته البعيدة في مركز القوصيّة، شمال محافظة أسيوط.. ترنو إلى حلم كادت أن تلامسه، لولا أن للقدر كان رأي آخر، سطّر مانشيت حزينًا وأسود معلنًا: "أسماء منصور.. وداعًا يليق بقلب أتعبه الحنين لكارنيه صاحبة الجلالة (!)

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