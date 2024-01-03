الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسماء منصور.. محبّة صادقة لقلب برىء

أسماء منصور
أسماء منصور

فراشةٌ هادئة كانت تنقل رحيقها من مكتب لآخر في صالة تحرير الجريدة، ضحكة وقورة، ابتسامة صافية لقلب مثقل بهموم المهنة التي اخترتها عن طيب خاطر، أحلام وردية كانت تدفعها كل صباح لتواصل سعيها نحو الحياة التي فجعتنا بالرحيل عنها دون سابق إنذار!

الاسم "أسماء" والقلب "منصور" على كل ما كان يعطّلها عن حلمها الذي جاءته من قريته البعيدة في مركز القوصيّة، شمال محافظة أسيوط.. ترنو إلى حلم كادت أن تلامسه، لولا أن للقدر كان رأي آخر، سطّر مانشيت حزينًا وأسود معلنًا: "أسماء منصور.. وداعًا يليق بقلب أتعبه الحنين لكارنيه صاحبة الجلالة (!)

•• يمكنك قراءة المزيد من رثاء زملاء وأصدقاء الراحلة أسماء منصور من هنـــــــــــا

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