الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 4 أطنان و968 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

لحوم
لحوم

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة حملاتها الرقابية على الأسواق، وتم ضبط 4 أطنان و968 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 4 أطنان و968 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مديرية الطب البيطرى محافظة الجيزة الرقابية على الاسواق لحوم مذبوحة خارج المجازر

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