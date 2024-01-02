الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب لـ"الحياة اليوم": انفجار بيروت تصعيد كبير من الاحتلال

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن انفجار بيروت هو حدث وتصعيد كبير من الاحتلال، لافتًا إلى أن هناك تعويلًا على حزب الله للرد على هذا التفجير الكبير والذي راح ضحيته الرجل الثاني في حماس.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، إلى أن بنيامين نتنياهو نوه على هذا العمل منذ أيام، حيث أكد أنه سيتم القضاء على قادة حماس داخل وخارج فلسطين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن إسرائيل وأمنها يقوم على مثل هذه الاغتيالات، مضيفًا أن بنيامين نتنياهو طالب المسئولين بعدم الحديث على هذا الاغتيال وهذا جزء من اللعبة والمخطط الذي تسعى له حكومة الاحتلال.

أيمن الرقب الحياة اليوم انفجار بيروت بيروت الإحتلال الإسرائيلي فضائية الحياة

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