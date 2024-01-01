معرض أثرى قبطى فى متحف الحضارة بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم، معرضًا أثريًا مؤقتًا بقاعة النسيج المصري بالمتحف، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة، تحت عنوان "ليكن نور - لمحات من الفنون المسيحية في مصر".

وأوضح المتحف- في بيان اليوم- أن المعرض يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف التي تروي روائع الفن القبطي المبكر، ما يأتي في إطار حرص المتحف على تسليط الضوء على الأعياد والمناسبات التراثية والثقافية المهمة التي تهدف إلى رفع الوعي الأثري والثقافي، وتعريف الجمهور بمختلف فئاته العمرية بأشكال الفن القبطي، وذلك تأكيدًا على دور الفن في تعزيز روح التسامح بين الشعوب ودعم التقارب بين الثقافات.

عرض بعض المقتنيات بالمعرض لأول مرة للجمهور

ويتم عرض بعض المقتنيات بالمعرض لأول مرة للجمهور منها الأيقونات القبطية التي تم تنفيذها بأساليب فنية مختلفة، وعدد من المخطوطات المكتوبة باللغتين القبطية والعربية من بداية العصر الإسلامي، بالإضافة إلى نماذج للفنون القبطية من مشغولات معدنية وخشبية، ونماذج من فن الصناعات الخزفية والفخار التي كانت تستخدم في الأديرة والكنائس وكذلك في طقوس الخدمة الكنسية في مصر.



كما ينظم القسم التعليمي بالمتحف بنفس المناسبة عددًا من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية والتي يقدمها للجمهور بمختلف فئاته العمرية، وخاصة الأطفال، احتفالًا ببداية العام الجديد 2024، والتي تتضمن ورشة فن طي الورق "الأورجامي" لتعليم تنفيذ بطاقات المعايدة بشكل شجرة عيد الميلاد مصحوبة بكتابة الأسماء اليونانية القديمة، ومجموعة من الزينة بخامة الورق لرموز الاحتفال بالعام الجديد، كما تمت إعادة استخدام الخشب القديم بعمل لوحة فنية حيث حرص المتحف على تربية النشء على الاهتمام بإعادة تدوير الخامات، والتي قدمتها هبة عبدالقادر أخصائي فنون بالمتحف مع طلبة كلية التربية الفنية.