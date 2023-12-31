الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دينا: بدأت في فرقة فنون شعبية.. والرقص أقرب لقلبي من التمثيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الفنانة دينا أنها متفائلة بالعام الجديد 2024، كونه عام زوجي وأنها تفضل الأرقام الزوجية، مضيفة أنها من مواليد برج الحمل، كما أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون العام المفضل لمواليد برج الحمل، قائلة إنها شخصية متفائلة متمنية أن تنتهي التحديات والصعوبات الاقتصادية، وأن يكون مستقبل التعليم أفضل في مصر.

وأضافت خلال استضافتها في "راديو النيل" أن الأوضاع حالياً في مصر أفضل من 15 عاماً مضى، ولكن الآمال والطموحات كثيرة لمستقبل أفضل. مؤكدة ضرورة بذل جهود أكبر خاصة في مجال التعليم، والقضاء على الأمية، فالتعليم أساس تقدم الأمم.

وتمنت الفنانة دينا أن يحدث تألف بين أبناء الوطن العربي، وأن نكون على قلب واحد، معربة عن استيائها لأزدواجية العالم وحقوق الإنسان في القضية الفلسطينية.

وقالت الفنانة دينا خلال سهرة فنية بمناسبة رأس السنة على راديو النيل، إنها بدأت المجال الفني من خلال التمثيل والرقص معاً، لكن الرقص الأقرب لها لأن تحصل على إشادة الجمهور في ذات وقت العرض.  

وأكدت أنها بدأت الرقص من خلال المشاركة في فرقة فنون شعبية ثم اتجهت للرقص الشرقي. وقالت: "وأنا صغيرة كنت بتكسف جدا، ولم تكن لدي الجرأة للرقص بمفردي".

وأضافت أنها لا تقوم بتشغيل الأغاني في سيارتها، لأنها تعتبرها وسيلة مواصلات فقط. كما أنها تفضل الفنان عمرو دياب من المطربيين الحاليين لأنه متجدد، أما الزمن الجميل فهي تُحب أم كلثوم، كما أنها تعشق سماع الاسطوانات القديمة.  

وأشارت الفنانة دينا إلى أنها تحب رسم الملابس، كما أنها تحب الشراء والشوبينج ولا تميل للشراء أونلاين. كذلك أكدت أنه من المستحيل أن تعمل في وظيفة إدارية لأنها تكره التقيد.

وأكد الفنانة دينا أنها لا تفضل الرقص على أغاني المهرجانات، لأن بدلة الرقص لا تناسبها وتحتاج إلى ملابس مخصصة. 
وقالت: "في بداية ظهور السوشيال ميديا اتخضيت خصوصاً مع الشتائم والهجوم، بس ابني قالي لو عايزة تدخلي السوشيال ميديا ما تقريش التعليقات".

واختتمت الفنانة دينا حديثها بأن رصيدها من المسلسلات الدرامية أكثر من السينما، وأن دورها في مسلسل "الطوفان" و"الحرباية" الأقرب إلى قلبها. كما تستعد الآن لطرح أفلام جديدة مثل "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوي، و"الملكة" مع هالة صدقي، والفيليمين في إطار كوميدي.

الفنانة دينا مغربية الجديد 2024 برج الحمل التوقعات

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