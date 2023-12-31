حنان فوزي: عانيت في بداية زواجي بسبب وفاة والدتي وعدم تقديم النصيحة

قالت الإعلامية حنان فوزي، ابنة الإعلامي الراحل مفيد فوزي، إن والديها تزوجا وهم في سن كبير، مؤكدة أن عملهما كان يحاصرهما ويملئهما وأن المنزل كله كان مليء بالمفردات المهنية ولم يكن هناك نسب للإنسانيات خاصة الدلع.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن والديها لم يعلبا معها ولم يذهبا برفقتها للملاهي ولكنها في سن طفولتها كانت تذهب للعمل برفقتهما مؤكدة أنها لم تندم على ذلك لأنهما تسببا في فتح عينيها على أشياء تسبق زمنها وهذا أفادها في اختيارها لزوجها وتربية ابنها.

نصيحة والدي أفادتني ولكن ليست كنصيحة الأم

وتابعت، أنها في سنوات زواجها الأولى عانت مع زوجها لأنها لم تجد أم تنصحها لوفاتها مشيرة إلى أن نصيحة والدها أفادتها ولكنها ليست كالأم لأن الأب لا يغطي دور الأم.