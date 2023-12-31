شعيب: طريق سيوة مطروح الخرساني مشروع قومي ونموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خطوات استباق الزمن للإسراع في إنهاء أعمال رصف طريق سيوة مطروح الخرسانى بطول 300 كم بأيادى وسواعد مصرية ضمن المشروعات القومية التي تتم على أرض مطروح مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة، وكنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذي يتم إنشائه لمواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة مع تيسير الوصول والعودة من واحة سيوة.

جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي

وأوضح مجافظ مطروح أنه يتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والإعداد والتخطيط لتشغيل القطاع الثالث منه گاولي القطاعات بطول 50 كم بعد إضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، والبدء في التخطيط لدخوله الخدمه مع عمل افتتاح قريبا كأول قطاع من المشروع العملاق الذى يتكون ستة قطاعات.

تنفيذ طريق سيوة الخرسانى

وأضاف اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه مع اولى بشائر الخير للعام الجديد 2024 وتكثيف جهود الإسراع في تنفيذ طريق سيوة الخرساني، تم الانتهاء من أعمال التجهيزات بعد الرصف للقطاع الثالث من المشروع العملاق طريق مطروح سيوة الجديد ومنها انتهاء أعمال تركيب الأعمدة وإنارة للقطاع الثالث من علامة الكيلو 100 إلى علامة الكيلو 150 تجاه مرسى مطروح عند منطقة بئر النصف، وكذلك جاري العمل في ذات القطاع من أعمال دهانات للحارات المرورية وغيرها بطول (50كم) من علامة الكم 100 إلى علامة الكم 150 تجاه مطروح وبإجمالي تكلفة 420 مليون جنيه.

400 مهندس وفني وعامل

وأشار إلى جهود أكثر من 400 مهندس وفني وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنا من المواد الخام يوميا، وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذي يضم ثلاثة حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر، مؤكدا على أنه سيتم الإعداد لافتتاح أول قطاع قريبًا بعد انتهاء أعمال التخطيط والدهانات.