حلمى النمنم: تصفية القضية الفلسطينية أول خطوة لإسرائيل لتحقيق حلمها الأكبر

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن فتح الحدود لدخول أهالي غزة إلى مصر سينهى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية منذ بدايتها حتى الآن.

وأضاف “النمنم”، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تصفية القضية الفلسطينية سيكون بمثابة أول خطوة لإسرائيل لتحقيق حلمها الأكبر، وهذا الأمر سيغري إسرائيل في احتلال دول مجاورة أخرى.

وعن الأوضاع في مصر، قال إنه لا يوجد نقص في المواد السلعية، ولكن قد يكون هناك تلاعب من بعض التجار ببعض السلع مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ووضع حد لارتفاع الأسعار، وحل أزمة الدولار، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في كافة المجالات خاصة في القطاع الثقافي.

تعليقه على المقطاعة على المنتجات الغربية

وأشاد بقيام المصريين بمقاطعة كافة المنتجات الخارجية، خلال الحرب على غزة، مشددا على أهمية استمرار المقاطعة وتوفير منتج محلي لتعويض هذه المنتجات.