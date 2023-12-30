السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الألمانى: خسائر روسيا "فادحة" فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال كريستيان فرويدينج، أحد كبار مسؤولي الجيش الألماني ومستشار لوزير الدفاع الألماني، إن روسيا تتكبد خسائر "هائلة" ليس فقط في الرجال، ولكن أيضًا في المعدات.

 

واعتمد الجنرال الألماني على الأرقام التي قدمتها أجهزة المخابرات الغربية، مشيرا إلى مقتل 300 ألف جندي روسي أو أصيبوا بجروح خطيرة خلال عامين تقريبًا من الصراع، وفقا لما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

 

وأكد المسئول العسكري الألماني، أن تقييمًا لأجهزة المخابرات الأمريكية تم تسريبه في 12 ديسمبر الجاري، ومفاده أن 315 ألف جندي روسي أصيبوا أو قتلوا منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

 

ونوه فرويدينج إلى أنه "لا يزال الروس قادرين على تجنيد أفراد، من بين أمور أخرى، عن طريق جلب المعتقلين" إلى الجبهة، وأشار الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا إلى أن روسيا تمكنت طوعًا من تجنيد 486 ألف جندي للجيش في عام 2023.

 

أما بالنسبة للخسائر المادية، فقد أوضح الجنرال الألماني أن عدد الدبابات والمدرعات التي خرجت عن الخدمة يصل إلى الآلاف، علاوة على ذلك، لم تحقق روسيا أهدافها حيث أن 80% من الأراضي الأوكرانية أصبحت حرة، وتمكن الجيش الأوكراني من استعادة 50% من المناطق التي احتلها الروس.

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