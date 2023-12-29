الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيناس الدغيدي: زوجي كان مسيحيًا قبل الارتباط بي ونشأت في بيت ديني

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها مسلمة ووالدها مدرس لغة عربية ودين، وعاشت في منزل ديني بالكامل وتربت في هذا المنزل على هذا الفكر.

وأضافت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زوجها كان مسيحيا قبل الارتباط منها ولكنه أسلم من أجل الزواج منها، مشددة على أن زوجها بعد الزواج منها عاش وتوفى مسلما وابنه أصبح مسلم بعد أن تزوج منها.

وأوضحت الدغيدي، أن هناك من يعتبر أن اسمها هو اسم مسيحي، وكان يتم كتابة ديانتها منذ بدايتها في المجال الفني على أنها مسيحية، مؤكدة أنها مسلمة ولكنها تحترم الدين المسيحي وتحترم قدسيته.

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