رتيبة النتشة لـ"القاهرة الإخبارية": حملة الاعتقالات الإسرائيلية محاولة لفرض السيطرة على الضفة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني بالقدس، إن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لأفراد من الضفة الغربية، ما هو إلا إجراء احترازي للكيان المحتل.

وأشارت "النتشة" خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل تنفذ الاعتقالات في الضفة الغربية، من أجل إخماد أي تحرك من الضفة وزيادة رقعة الحرب.

وأضافت أنه منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر، وإسرائيل تنفذ العديد من عمليات الاعتقال، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول بقدر الإمكان فرض السيطرة على الضفة.

ونوهت "النتشة"، إلى أن الكيان المحتل ليست لديه القدرة على فتح جبهة مواجهات جديدة في الضفة، خاصة مع فشلهم في عملية الاجتياح، لذا فإسرائيل تحاول بقدر الإمكان السيطرة على مدن الضفة الغربية بهذه الاعتقالات.