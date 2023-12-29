مستشفى المنوفية الجامعي تنقذ شابا من الموت بعد إصابته بطلق ناري

نجح أطباء مستشفى جامعة المنوفية، فى إنقاذ حياة شاب مصاب بطلق ناري في منطقة الصدر، بعد تحويله إلى المستشفى وإجراء الإسعافات الأولية في الطوارئ واستدعاء الأطباء المتخصصين للتعامل مع الحادث، ودخل المريض للعمليات بشكل سريع للتعامل مع حالته الصحية.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى جامعة المنوفية، مريض يدعى ث. م 24 سنة يعاني من اضطراب بالعلامات الحيوية ونزيف دموي حول القلب إثر إصابته بطلق ناري "خرطوش" بمنطقة الصدر، وعلى الفور بعد تشخيص الحالة وعمل الإسعافات الأولية في الطوارئ تم نقل المريض إلى غرفة العمليات.