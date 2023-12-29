السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى المنوفية الجامعي تنقذ شابا من الموت بعد إصابته بطلق ناري

إجراء جراحه خطيره
إجراء جراحه خطيره

نجح أطباء مستشفى جامعة المنوفية، فى إنقاذ حياة شاب مصاب بطلق ناري في منطقة الصدر، بعد تحويله إلى المستشفى وإجراء الإسعافات الأولية في الطوارئ واستدعاء الأطباء المتخصصين للتعامل مع الحادث، ودخل المريض للعمليات بشكل سريع للتعامل مع حالته الصحية.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى جامعة المنوفية، مريض يدعى ث. م 24 سنة يعاني من اضطراب بالعلامات الحيوية ونزيف دموي حول القلب إثر إصابته بطلق ناري "خرطوش" بمنطقة الصدر، وعلى الفور بعد تشخيص الحالة وعمل الإسعافات الأولية في الطوارئ تم نقل المريض إلى غرفة العمليات.

مستشفى جامعة المنوفية جراحة خطيرة مصاب بطلق ناري في الصدر إنقاذ حياة شاب أطباء مستشفى جامعة المنوفية

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