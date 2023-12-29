جابلها بقدونس.. سامح الصريطي يروي موقف كوميدي لحظة طلب أيد "حنان" (فيديوجراف)

تحدث الفنان سامح الصريطي في لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة DMC عن حياته الزوجية والفنية.

وقال “الصريطي” إنه تزوج من المطربة حنان لأنها كانت الشريكة المثالية له، وإنها أثرت فيه بشخصيتها الرائعة وصوتها الجميل، موضحًا أن زواجهما كان نصيبا من الله وقسمته.

وعن مشواره الفني قال الصريطي إنه بدأ كممثل في مونولوجات كوميدية، ثم انتقل إلى الغناء وانضم إلى فرقة أنغام الشباب، ولكنه لم يستمر في هذا المجال لأنه لم يكن مقتنعًا بأداء الأغاني في الأفراح والحفلات، وفضل التركيز على التمثيل.

وأوضح: "كان شرطنا الوحيد أن نحصل على موافقة أبنائنا، فأنا كنت أريد موافقة ابتهال وآية، وهي كانت تريد موافقة هشام وأميرة، وكأنني خطبتها منهم".

وأضاف: "عندما أخبرت ابتهال بالأمر، انبسطت جدًا وسألتني عن كل شيء، واتصلت بآية في لندن وأرادت أن تعود إلى مصر ونقيم حفل زفاف، لكننا قررنا ألا نقيم حفل زفاف وأن نعيش حياتنا بسلام بعيدًا عن الأنظار".

وقال: "كنا نخشى ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، فعملنا قعدة بسيطة لإعلان زواجنا للأقارب فقط، ونحن نخبر من يلتقي بنا أو يزورنا بالأمر".

وقال: "كنا نخشى ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، فعملنا قعدة بسيطة لإعلان زواجنا للأقارب فقط، ونحن نخبر من يلتقي بنا أو يزورنا بالأمر".

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل اللقاء الذي جمع كل من سامح الصريطي والمطرب حنان والمواقف الكوميدية التي جمعتهما سويا.





