الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: توعية الطلاب والعاملين فى مجال السلامة والصحة والإجراءات الإحترازية بمدارس أسوان

مبادرة سلامتك تهمنا
مبادرة سلامتك تهمنا

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمعهد الإمام متولي الشعراوي للبنين، وبحضور عدد من الطلبة والعاملين.

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ندوات مبادرة سلامتك تهمنا

عقدت الندوتان تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر، وأهمية إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية 

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان فى تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.

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تأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات

 وأضاف مدير المديرية أنه ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛ للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية في تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل آمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمعهد وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة وسوق العمل، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وزارة العمل مديرية العمل محافظة أسوان سلامتك تهمنا الصحة المهنية

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