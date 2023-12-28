الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا قال "الجندي" عن المجلد الرابع من موسوعة الفروق اللغوية؟

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن امتنانه وشكره للدكتور محمد داود، الداعية الإسلامي، لصدور المجلد الرابع من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم لكوكبة من علماء الأزهر، في مقدمتهم الدكتور علي جمعة، مفتى مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وإبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي عبدالفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بطنطا سابقا، والدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، وغيرهم من العلماء.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الموسوعة دى بتصدر على أجزاء ومراحل، وأنا في حياتي لم أرى واحد في جهد وإخلاص وإجتهاد الدكتور محمد داود، هو ما وراء هذا العمل، لما له مش علم وإخلاص، والله أنا لم استفد في حياتى مثلما استفدت من هذا الرجل في كثير من العلوم، تعلمت مفاهيم جديدة وأسأظل اتعلمها فى محراب العلماء".
ومن جانبه قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامية، إن الموسوعة تتناول الفروق اللغوية والنحوية والصوتية، فتحية كريمة لكل من قام على هذا العمل الجليل، من العلماء والمتخصصين، لافتا إلى أن هذه الموسوعة أغنت عن كتب كثيرة.

والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا عن دار نهضة مصر، المجلد الرابع (الجزء الثالث -الحزب السادس)، من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم، للعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ اللغة بجامعة قناة السويس.

وتجيب الموسوعة في هذا المجلد عن أكثر من (1550) سؤالا، يتجلى في كل سطر من سطور الموسوعة جلال كلمات الله، والحكم البليغة والمقاصد السامية النبيلة لكل حرف، بل لكل كلمة من كلمات الله تعالى والمعاني اللطيفة التي اشتملت عليها آيات القرآن الكريم.

موسوعة الفروق اللغوية المجلد الرابع من موسوعة الفروق اللغوية خالد الجندي لعلهم يفقهون القرآن

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

نتنياهو يرضخ لليمين المُتطرف الإسرائيلى ويلغى اجتماعًا لـ "كابينيت الحرب"

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم