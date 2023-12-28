ماذا قال "الجندي" عن المجلد الرابع من موسوعة الفروق اللغوية؟

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن امتنانه وشكره للدكتور محمد داود، الداعية الإسلامي، لصدور المجلد الرابع من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم لكوكبة من علماء الأزهر، في مقدمتهم الدكتور علي جمعة، مفتى مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وإبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي عبدالفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بطنطا سابقا، والدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، وغيرهم من العلماء.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الموسوعة دى بتصدر على أجزاء ومراحل، وأنا في حياتي لم أرى واحد في جهد وإخلاص وإجتهاد الدكتور محمد داود، هو ما وراء هذا العمل، لما له مش علم وإخلاص، والله أنا لم استفد في حياتى مثلما استفدت من هذا الرجل في كثير من العلوم، تعلمت مفاهيم جديدة وأسأظل اتعلمها فى محراب العلماء".

ومن جانبه قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامية، إن الموسوعة تتناول الفروق اللغوية والنحوية والصوتية، فتحية كريمة لكل من قام على هذا العمل الجليل، من العلماء والمتخصصين، لافتا إلى أن هذه الموسوعة أغنت عن كتب كثيرة.

والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا عن دار نهضة مصر، المجلد الرابع (الجزء الثالث -الحزب السادس)، من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم، للعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ اللغة بجامعة قناة السويس.

وتجيب الموسوعة في هذا المجلد عن أكثر من (1550) سؤالا، يتجلى في كل سطر من سطور الموسوعة جلال كلمات الله، والحكم البليغة والمقاصد السامية النبيلة لكل حرف، بل لكل كلمة من كلمات الله تعالى والمعاني اللطيفة التي اشتملت عليها آيات القرآن الكريم.