زيارات خارجية للرئيس السيسى عززت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.. تفاصيل

علق الدكتور السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، على زيارات الرئيس السيسي الخارجية والتي عززت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن زيارات الرئيس السيسي تتناول قضايا إفريقية وقضايا عالمية خارج نطاق القارة ولها تأثير على القارة الإفريقية.

وأضاف أن لقاءات الرئيس السيسي تتناول الأوضاع التي تتعلق بالأمن والاستقرار والأوضاع الاقتصادية والتجارية، موضحًا أن مصر تتمتع بنوع من الشراكة الاقتصادية والتجارية مع معظم دول العالم.

وأشار إلى أن مصر تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، موضحًا أن مصر لها دور قوي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستثماري وفيما يتعلق بالبنية التحتية، وفيما يتعلق بمواجهة الأزمات والتحديات العالمية.