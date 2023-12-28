الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زيارات خارجية للرئيس السيسى عززت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.. تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الدكتور السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، على زيارات  الرئيس السيسي الخارجية والتي عززت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن زيارات الرئيس السيسي تتناول قضايا إفريقية وقضايا عالمية خارج نطاق القارة ولها تأثير على القارة الإفريقية.

وأضاف أن لقاءات الرئيس السيسي تتناول الأوضاع التي تتعلق بالأمن والاستقرار والأوضاع الاقتصادية والتجارية، موضحًا أن مصر تتمتع بنوع من الشراكة الاقتصادية والتجارية مع معظم دول العالم.

وأشار إلى أن مصر تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، موضحًا أن مصر لها دور قوي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستثماري وفيما يتعلق بالبنية التحتية، وفيما يتعلق بمواجهة الأزمات والتحديات العالمية.

 

الرئيس السيسي اكسترا نيوز مكانة مصر صلاح حليمة

مواد متعلقة

هند صبرى تشيد بمشروع "protcast" فى شارك تانك

متسابق يعرض 20% من شركة protcast مقابل 5 ملايين جنيه

مشروع درامى عن فريد الأطرش يثير خلافا بين أفراد العائلة.. كاتب سورى يوضح

كيف تؤثر حرب غزة على انتخابات الرئاسة الأمريكية؟.. سياسى يوضح

التنمية هى خط الدفاع الأول عن الأمن القومى المصرى فى سيناء.. تفاصيل

أستاذ علوم سياسية: كانت هناك حالة من الجمود السياسى قبل الحوار الوطنى

خالد الجندى: "هذا ما يفعله الحسد بين الناس"

أسباب الخلاف بين بنى آدم؟.. خالد الجندى يوضح

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

نتنياهو يرضخ لليمين المُتطرف الإسرائيلى ويلغى اجتماعًا لـ "كابينيت الحرب"

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم