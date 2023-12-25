الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاد الحرازين: نتنياهو يبحث عن نصرًا مزيفًا بحربه بغزة لاستعادة ثقة جمهوره

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، يريد إطالة أمد الحرب بغزة لإدراكه التام أنه في حال انتهاء الحرب سيتم محاكمته واقتياده للسجن.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يمارس حالة من الغطرسة والعنجهية  ويبحث عن مصلحته الشخصية ويريد إرضاء اليمين الإسرائيليي خاصة شركائه في الائتلاف الحكومي ونتنياهو يخضع للابتزاز من اليمين ويستمر في المعركة رغم كل الصراخ.

المعارضة تؤيد استمرار العلمية العسكرية

وتابع، أن المعارضة التي تحدثت عن ضرورة استكمال العملية العسكرية والقضاء على المقاومة واستعادة الأسرى نجد أن إسرائيل تتجه لمواصلة العملية العسكرية وتحاول كسب المزيد من المناورة من خلال الهدن لاستعادة مجموعة من الأسرى والعودة للقتال مرة أخرى، مؤكدًا أن نتنياهو يبحث عن تحقيق نصر زائف في محاولة لاعادة كسب ثقة الجمهور رغم تراجع شعبيته وشعبية الائتلاف الحكومي وهذا يهدد بقاء هذه الحكومة. 

جهاد الحرازين نتنياهو تحقيق نصر زائف كسب ثقة الجمهور تراجع شعبيته

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