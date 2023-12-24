الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. بدء سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تبدأ النيابة الإدارية، غدًا، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي حقوق شبين الكوم وكلية الحقوق بجامعة السادات من دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

◘ ولمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة اضغط هنا:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

 https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة إدارية كلية الحقوق جامعة شبين الكوم كلية الحقوق بجامعة السادات عملية التسجيل الإلكتروني

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

هل يزيد التدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

حقيقة تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين