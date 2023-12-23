السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى: لا يمكن للاحتلال الإسرائيلى القضاء على المقاومة فى غزة

غزة
غزة

علق اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة  قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الاحتلال الاسرائيلي لم يحقق أيًا من أهدافه المعلنة من الحرب على غزة من خلال القضاء على حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين من خلال عملية برية عسكرية.

وأضاف، أن حل الوضع في قطاع غزة سيكون من خلال المفاوضات ولا غير ذلك، قائلًا: "عندما يوجد احتلال توجد المقاومة ولا يمكن القضاء على المقاومة بشكل مبرم ولكن يمكن إضعافها فقط".

وأشار إلى أن تفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين يساوي إنهاء القضية وكل العالم العربي والاسلامي لا يوافق على تهجير شعب من أرضه وتصفية القضية.

وأوضح أن إسرائيل تريد الأرض بدون البشر ولو نجحت في مخططتها ستبدأ في الخطوة الثانية لإقامة دولة يهودية وهذا الأمر عنصري لعدم وجود دول قائمة على أساس ديني.

قطاع غزة فضائية الحياة الحياة اليوم محمد قشقوش

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