السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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واشنطن بوست: الأقمار الصناعية أظهرت حجم الدمار على غزة

غزة
غزة

أعلنت واشنطن بوست، اليوم، أن الأقمار الصناعية والتقييمات الأممية تؤكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت دمارًا غير مسبوق، خلال هذا القرن، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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