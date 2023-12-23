أستاذة بالجامعة المصرية اليابانية تفوز بجائزة محمد ربيع ناصر فى العلوم الهندسية

هنأ الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة مروة القاضي، الأستاذ بكلية هندسة الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة، بفوزها بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في مجال العلوم الهندسية التطبيقية لعام 2023 الدورة السادسة، والتى تطلقها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تفتخر بعلمائها الذين يرفعون اسمها عاليًا في مجال البحث العلمي فى المسابقات العلمية سواء على المستوى المحلي والإقليمى والدولي، مشيدًا بدور علماء الجامعة في خدمة العلم والمجتمع وإسهامهم في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكان قد وقع الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية اليابانية ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة المصرية اليابانية لرفع كفاءة استخدام التكنولوجيا في تنمية الموارد البشرية.

وأكد الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم قدرات الشباب لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال وذلك يُزيد من فرصة التوظيف المحلي والدولي.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لمجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في سوق العمل المتطور، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات.