حماس: الاحتلال الإسرائيلى نفذ عمليات تصفية وإعدام فى غزة

اتهمت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بعمليات تصفية وإعدام بالرصاص في مدينة غزة وشمال القطاع بعد انسحاب جيش الاحتلال منها.

وقالت الحركة في بيان: سجلت مناطق عدة في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع؛ عمليات تصفية وإعدام برصاص جيش الاحتلال، لعائلات بأكملها، كما سجلت حالات عدة لإعدام رجال مدنيين أمام أعين عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم، والسيطرة عليها.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على محاسبة الحكومة الإسرائيلية وداعميها الدوليين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.