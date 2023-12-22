أشرف لطفى يدعم النصر قبل مواجهة طنطا بكأس مصر

عقد المستشار أشرف لطفي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي النصر، جلسة مع أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وتطرق المستشار أشرف لطفي للحديث عن أحوال الفريق والاستعدادات لمباراة الغد، أمام طنطا في مسابقة كأس مصر.

وأكد المستشار أشرف لطفي، أن مجلس الإدارة سيقدم كل الدعم والمساندة للفريق وتذليل كل العقبات التي تواجه الفريق.

وطالب المستشار أشرف لطفي من أشرف توفيق، ضرورة العمل على حسم بطاقة الصعود لدوري المحترفين هذا الموسم كأكبر هدية يمكن تقديمها لروح الدكتور عمرو عبدالحق.

كما أكد أشرف توفيق، أن الجهاز الفني واللاعبين سيذلون أقصى ما في وسعهم هذا الموسم، لتحقيق الهدف الذي كان يسعى له الدكتور عمرو عبدالحق، بالصعود لدوري المحترفين مشيدا بمساندة ودعم المستشار أشرف توفيق ومجلس الإدارة.

واختتم فريق النصر تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة طنطا على ملعبه غدا السبت، في الدور التمهيدي بمسابقة كأس مصر.

وتوجه النصر لمدينة طنطا لدخول معسكر مغلق في المدينة ذاته، استعدادا لمواجهة أبناء السيد البدوي عقب انتهاء المران.

وحرص أشرف توفيق على إلقاء محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران شرح فيها بعض الأمور الفنية وطريقة اللعب، وشدد على ضرورة تلافي الأخطاء وضرورة التركيز جيدا في إنهاء الهجمات كما ركز على الإيجابيات.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية، وحرص توفيق على تلقين اللاعبين بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباراة.