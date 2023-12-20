الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الخسارة أمام يانج أفريكانز.. ميدياما يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الأهلي

ميدياما
ميدياما

تلقى فريق ميدياما الغاني ضربة موجعة بعد تأكد غياب هدافه جوناثان سواه أمام الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا؛ بسبب الإيقاف.

وحصل المهاجم الدولي الغاني على البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة.

وسقط ميدياما أمام يانج أفريكانز بثلاثية نظيفة لتشتعل المجموعة الرابعة التي تضم الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني يوم 23 فبراير ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا.. ميدياما الغانى يستضيف يانج أفريكانز.. والنجم الساحلى يواجه الهلال السودانى بدورى أبطال إفريقيا

يانج أفريكانز يقسو على ميدياما بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

أنعش يانج أفريكانز التنزاني، آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وحقق يانج أفريكانز فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه ميدياما الغاني، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وافتتح باكومي زوزوا التسجيل لمصلحة يانج أفريكانز في الدقيقة 31، فيما أضاف زميلاه كينيدي موسوندا وموداتير يحيى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 61 و66 على الترتيب.

وأنهى ميدياما المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جوناثان سواه في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد يانج أفريكانز، الذي حقق انتصاره الأول في المجموعة، إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الأهلي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تأجلت مباراته مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، في تلك الجولة، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

في المقابل، تجمد رصيد ميدياما، الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة، عند 4 نقاط في ذيل الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة خلف شباب بلوزداد.

الاهلى ميدياما الغاني دورى ابطال افريقيا مواجهة يانج افريكانز مباراة ميدياما ويانج أفريكانز

مواد متعلقة

مجموعة الأهلي.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء "ميدياما" و "يانج أفريكانز"

ميدياما الغانى يستضيف يانج أفريكانز.. والنجم الساحلى يواجه الهلال السودانى بدورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية فى غزة والإفراج عن محتجزين "جادة للغاية"

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

تيريس جيبسون فى الأهرامات: حققت حلمى بعد الأربعين وأنتظر هدية السيسى

بحصة ٣٩ ٪؜.. طلعت مصطفى تستحوذ وتدير ٧ فنادق في مصر

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟