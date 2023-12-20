بعد الخسارة أمام يانج أفريكانز.. ميدياما يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الأهلي

تلقى فريق ميدياما الغاني ضربة موجعة بعد تأكد غياب هدافه جوناثان سواه أمام الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا؛ بسبب الإيقاف.

وحصل المهاجم الدولي الغاني على البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة.

وسقط ميدياما أمام يانج أفريكانز بثلاثية نظيفة لتشتعل المجموعة الرابعة التي تضم الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني يوم 23 فبراير ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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يانج أفريكانز يقسو على ميدياما بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

أنعش يانج أفريكانز التنزاني، آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وحقق يانج أفريكانز فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه ميدياما الغاني، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وافتتح باكومي زوزوا التسجيل لمصلحة يانج أفريكانز في الدقيقة 31، فيما أضاف زميلاه كينيدي موسوندا وموداتير يحيى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 61 و66 على الترتيب.

وأنهى ميدياما المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جوناثان سواه في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد يانج أفريكانز، الذي حقق انتصاره الأول في المجموعة، إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الأهلي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تأجلت مباراته مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، في تلك الجولة، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

في المقابل، تجمد رصيد ميدياما، الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة، عند 4 نقاط في ذيل الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة خلف شباب بلوزداد.